Карим Масимов снят с поста главы КНБ Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Новым главой КНБ РК стал Ермек Сагимбаев.

Сагимбаев Ермек Алдабергенович родился 11 октября 1967 года в Алматинской области.

Образование: В 1989 году окончил Казахский политехнический институт по специальности "электрификация и автоматизация горных работ". Также в 2007 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "юриспруденция".

Карьера: В 2021 году закончил магистратуру Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, по специальности "Менеджмент в сфере государственной охраны" (по квалификации: организация охранных мероприятий), с присвоением академической степени "Магистр национальной безопасности и военного дела". В период с 1985 года по 1987 год проходил срочную воинскую службу в Вооруженных Силах СССР. С 1994 года по 2006 год проходил службу на офицерских должностях в органах национальной безопасности. В мае 2006 года зачислен в кадры Службы охраны Президента РК. С 2006 года по 2019 год службу проходил на офицерских и руководящих должностях Аппарата Службы, а также в подразделениях оперативного обеспечения.

В мае 2019 года Распоряжением Президента был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны – начальником Службы охраны Президента. В июле 2021 года Распоряжением Главы государства назначен на должность Заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, с июля 2021 года исполнял обязанности Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан. В августе 2021 года Указом Главы государства назначен Начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан. В мае 2020 года Указом Президента Республики Казахстан присвоено звание генерал-майора.

Награжден медалями "Мінсіз қызметі үшін" ІІІ, ІІ степени и "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ІІІ, II степени. Благодарностью от Президента Республики Казахстан и нагрудным знаком к нему "Алтын барыс", а также 8 юбилейными медалями. Является почетным сотрудником СГО РК и обладателем нагрудного знака "Елбасы қорғаны".