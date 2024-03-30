Спасатели с помощью вертолёта разыскали деда и внучку в области Абай
Сегодня, 11:51
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Сегодня, 11:51Сегодня, 11:51
145Фото: МЧС РК
Двух человек успешно разыскали и спасли двух пропавших людей в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасены мужчина 1965 года рождения и его внучка 2013 года рождения. Их нашли в ходе поисково-спасательных работ в 25 км от населенного пункта. Вертолёт поднялся в воздух", — говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что пропавшим людям медицинская помощь не требовалась. Мужчину и девочку с помощью вертолёта Минобороны доставили в село Кендикти.
Ранее сообщалось, что пилоты Военного института Сил воздушной обороны эвакуировали более 200 человек из районов стихийного бедствия.
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