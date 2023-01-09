С помощью авиации ищут двух пропавших пастухов в области Улытау

Маршрут, по которому вели поиски: Жезказган - зимовка "Тоба" и зимовка "Кіші Киік" - Жезказган.

59-летний мужчина пропал с 31 декабря. Он вышел из зимовки "Кіші Киік" в неизвестном направлении. Заявление о пропаже поступило 2 января.

3 января в 18:30 от хозяина зимовки "Тоба" поступило заявление о том, что 45-летний пастух вышел на поиски скота, и больше не вернулся.

Поиски двух человек продолжаются.