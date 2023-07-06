Рыбакина узнала следующую соперницу на Уимблдоне

Фото: instagram.com/LenaRybakina

На Открытом чемпионате Великобритании-2023 определилась вторая соперница первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече 1/64 финала свои первые игры на турнире Большого шлема в Лондоне провели японская спортсменка Нао Хибино (127-я ракетка мира) и француженка Ализе Корне (74-й номер WTA). В двух сетах уверенную победу одержала французская теннисистка — 6:2, 6:2. Игра продлилась один час и пять минут.

Отметим, что казахстанская третья ракетка мира в первом матче четвертого июля обыграла американку Шелби Роджерс в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Прямая трансляция матча Рыбакина — Корне начнётся в 20:30 по астанинскому времени.

Призовой фонд турнира в этом году составляет 18 649 320 евро. Победительница заработает 2 726 000 евро, а также получит 2000 рейтинговых очков.