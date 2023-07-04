Рыбакина выиграла стартовый матч на Уимблдоне

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Казахстанка Елена Рыбакина провела первый матч на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В Лондоне наша спортсменка вышла на корт против американки Шелби Роджерс (49-я строчка рейтинга WTA) и одержала победу в трёх сетах с общим счётом 4:6, 6:1, 6:2. Игра продлилась один час и 45 минут.

В следующем матче на Уимблдоне Рыбакина встретится с победительницей пары теннисисток Нао Хибино (Япония) - Ализе Корне (Франция). +