Рыбакина сделала первое заявление после прибытия на турнир в Пекине
Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:43Сегодня, 13:43
195Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина после прибытия в Китай на турнир в Пекине обратилась со словами благодарности к местным фанатам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Я просто хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку, потому что я действительно ее почувствовала. Хоть я и не так много здесь играла, но еще с прошлых лет чувствовала огромную поддержку", — цитирует Елену The Tennis Letter.
Напомним, что на старте турнира WTA 1000 в Пекине Рыбакина сыграет с местной спортсменкой, новоиспеченной чемпионкой Азиады-2023 в Ханчжоу Чжэн Циньвэнь, занимающей 23-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.
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