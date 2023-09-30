Рыбакина сделала первое заявление после прибытия на турнир в Пекине

Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина после прибытия в Китай на турнир в Пекине обратилась со словами благодарности к местным фанатам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я просто хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку, потому что я действительно ее почувствовала. Хоть я и не так много здесь играла, но еще с прошлых лет чувствовала огромную поддержку", — цитирует Елену The Tennis Letter.

Напомним, что на старте турнира WTA 1000 в Пекине Рыбакина сыграет с местной спортсменкой, новоиспеченной чемпионкой Азиады-2023 в Ханчжоу Чжэн Циньвэнь, занимающей 23-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.