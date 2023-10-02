  • 2 Октября, 21:32
  • BAIGENEWS

Рыбакина разнесла соперницу на турнире в Пекине

Сегодня, 21:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ktf.kz Сегодня, 21:07
Сегодня, 21:07
151
Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина обыграла чемпионку Азиады Чжэн Циньвэнь на турнире WTA 1000 в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана. 

В матче первого круга турнира категории WTA-1000 пятая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина оказалась сильнее представительницы Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

В следующем раунде престижного турнира Рыбакиной предстоит встретиться с представительницей Германии Татьяной Марией (53-я в рейтинге WTA).

Самое читаемое

Наверх