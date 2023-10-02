Рыбакина разнесла соперницу на турнире в Пекине

Елена Рыбакина обыграла чемпионку Азиады Чжэн Циньвэнь на турнире WTA 1000 в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В матче первого круга турнира категории WTA-1000 пятая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина оказалась сильнее представительницы Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.