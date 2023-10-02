Рыбакина разнесла соперницу на турнире в Пекине
Сегодня, 21:07
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Сегодня, 21:07Сегодня, 21:07
151Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина обыграла чемпионку Азиады Чжэн Циньвэнь на турнире WTA 1000 в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В матче первого круга турнира категории WTA-1000 пятая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина оказалась сильнее представительницы Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
В следующем раунде престижного турнира Рыбакиной предстоит встретиться с представительницей Германии Татьяной Марией (53-я в рейтинге WTA).
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