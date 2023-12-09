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Рыбакина начала подготовку к новому сезону

Сегодня, 22:48
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instagram.com/lenarybakina Сегодня, 22:48
Сегодня, 22:48
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Четвёртая ракетка мира —  казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вернулась на корт и готовится к старту нового сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В Twitter появилось видео предсезонной тренировки Рыбакиной в Дубае (ОАЭ).

Напомним, в сезоне-2023 Елена Рыбакина завоевала два трофея: она стала победительницей турниров в Индиан-Уэллс (США) и Риме (Италия). За этот год казахстанка заработала 5 493 437 долларов (суммарный заработок за выступление в одиночном и парном разряде). На данный момент выше Рыбакиной в рейтинге WTA располагаются польская теннисистка Ига Швёнтек, белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф. 

 

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