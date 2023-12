Рыбакина начала подготовку к новому сезону

Четвёртая ракетка мира — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вернулась на корт и готовится к старту нового сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В Twitter появилось видео предсезонной тренировки Рыбакиной в Дубае (ОАЭ).

Elena Rybakina during training in her pre season at Dubai

📸: lenarybakina pic.twitter.com/HBuX3DlHe5