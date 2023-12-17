Российский эксперт Артём Данков: Казахстан "обречён" на многовекторную политику

"Сейчас весь мир переживает кардинальные перемены. Обостряются геополитические противоречия и соперничество между государствами. В такой нестабильный период мы должны действовать в соответствии с нашими стратегическими ориентирами", — призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын Сапа" и "Парыз".

Российский политолог, эксперт Центра евразийских исследований Томского государственного университета Артём Данков проанализировал, каких ориентиров Казахстан придерживался в 2023 году в реформах внутри страны и во внешнеполитической стратегии.

2023 год был сложным и рубежным для системы государственной власти Казахстана, считает политолог Артем Данков. Произошла разгрузка президентской вертикали, начались процессы децентрализации власти, внеочередные выборы депутатов в нижнюю палату парламента и местные представительные органы прошли в новом формате. По мнению Данкова, этот процесс перезагрузки политических институтов запустили события января 2022 года, и в экспертном сообществе "ходили" опасения, что политическая система республики будет испытывать серьезные вызовы и нестабильность.

"Новый цикл выборов, начиная с выборов президента еще в 2022 году и выборы депутатов мажилиса парламента и сената в 2023 году - это стремление запустить новый цикл не только политический, но и социальный, и экономический, чтобы принимать решения, которые будут реализованы в течение ближайших лет. Произошли изменения в политической конфигурации, но ничего страшного не произошло, политическая система доказала свою устойчивость", — отмечает эксперт.

В сентябре 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу представил и обновленный экономический курс для Казахстана. Предлагая реформы во всех сферах экономики, глава государства обозначил измеримую цель – добиться экономического роста на уровне 6-7%, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 млрд долларов. "Нам необходимо обеспечить справедливое распределение национального богатства, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития", - заявил тогда об ориентирах для власти президент Токаев.

"Важное отличие нового вектора экономического развития, который был обозначен в 2023 году в том, что правительство и президент Казахстана будут пытаться строить новую экономическую модель, которая будет отличаться от предыдущей. Она будет, прежде всего, нацелена на диверсификацию экономики и повышение или хотя бы сохранение приемлемого уровня жизни населения. Основный вызов к предыдущей модели развития заключался в том, что формально показатели были действительно неплохие, в том числе уровень ВВП на душу населения, но растущий уровень неравенства зашкаливал. В целом страна добивалась неплохих экономических результатов, при этом существовали большие группы людей, которые ничего или практически ничего не получали от этого экономического роста. Сейчас стоят две задачи – диверсификации экономики и попытка снизить это неравенство", — говорит политолог.

По мнению Артема Данкова, во внешней политике в 2023 году Казахстан остался приверженным своему многовекторному пути.

"Международный контекст, безусловно, сложный. Очень много противоречий мы наблюдаем и в Европе, и в Азии, и на глобальном уровне. Ближний Восток тоже не дает нам расслабиться. Основной вектор внешней политики Казахстана в 2023 году, и, я думаю, он продолжится в 2024 году, выражается в попытке получить определенные возможности в этом постоянно меняющемся международном раскладе. И при этом не стать разменной монетой в различного рода геополитических играх", — отмечает эксперт.

В 2023 году у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев был насыщенный график государственных визитов. С рабочими поездками он побывал в Китае, России, Турции, Саудовской Аравии, Вьетнаме, США, Германии и еще в целом ряде стран-партнеров. Как считает Данков, сложная ситуация в международных отношениях заставляет казахстанского лидера постоянно держать руку на внешнеполитическом пульсе.

"Дипломатическая активность президента Токаева в этом году — результат сложной геополитической ситуации и попыток Казахстана найти свое место в этом меняющемся мире. Очевидно, что мир изменился, и окончательная конфигурация отношений в нем еще не определилась. Нужно согласовывать, выстраивать и встраивать отношения Казахстана с соседями и не только в этот широкий геополитический контекст. Президенту, во-первых, нужно заручиться поддержкой и пониманием стран-партнеров. Векторы очень разнообразные — это и постсоветское пространство, и Восточная Азия, Ближний Восток, Европа, Юго-Восточная Азия, США. Как я всегда говорю, Казахстан "обречен" на эту многовекторную политику в силу своего геополитического положения. Его роль транзитного хаба в центре евразийского континента объективно заставляет Казахстан равномерно выстраивать отношения с разными игроками разного уровня. Умение грамотно выстраивать эту внешнеполитическую доктрину – это большой результат президентства Токаева", — говорит Данков.

Одним из трендов среди крупных геополитических игроков в 2023 году стал формат "С5+1", который свидетельствует об интересе к региону Центральной Азии. Ранее переговоры "С5+1" проходили на уровне министров иностранных дел, а в этом году во встречах "центральноазиатская пятерка+1" участвовали главы государств. В таком формате казахстанский президент встретился с главами России, Китая, США, Германии.

"С5+1" — очень популярный в последнее время формат, практически все крупные игроки в регионе Центральной Азии этот формат используют, и не только крупные. Я думаю, что интерес к этому формату связан с тем, что становится очевидным, что выстраивать отношения с какой-то одной страной региона Центральной Азии, который очень сложный и взаимозависимый, бессмысленно. Нужно решать проблемы со всеми странами региона в целом, это касается любого вопроса - логистики, экономики, политики, торговли, безопасности. Казахстан - это крупнейшая по территории и с точки зрения экономики страна региона, вторая — по численности населения. Конечно, без Казахстана с его транзитным, геополитическим, экономическим потенциалом, рассматривать Центральную Азию невозможно", — подчёркивает политолог.

По мнению Артема Данкова, событием года для Казахстана с точки зрения укрепления экономического партнерства стал саммит "Центральная Азия – Китай" в Сиане, который прошел в мае 2023 года. На саммите были приняты важные соглашения, связанные с развитием китайских инвестиций, а также решение о взаимном и полноценном безвизовом режиме для граждан Казахстана и Китая.

С точки зрения позиционирования республики на международной арене ключевым событием эксперт называет участие Токаева в 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Площадка ООН — это глобальная площадка, где выступил Касым-Жомарт Токаев, и те идеи, которые он выдвигал, они важны с точки зрения глобального позиционирования Казахстана как страны, которая предлагает повестку. Казахстан не очень крупное государство с точки зрения населения, при этом страна занимает важное геополитическое положение в Евразии. Умение для Казахстана, для страны среднего размера, внести свою лепту и предложения в глобальную повестку - это очень важно, страна заметна на международной арене", — отмечает Артём Данков.

Эксперт Центра евразийских исследований высказал мнение о российско-казахстанских отношениях в 2023 году.

"Год был достаточно ровным, не могу сказать, что был кризис в отношениях. Тем не менее отношения были разными и контекст был разный: это и санкционное давление со стороны Запада на Россию, в целом происходит трансформация экономических моделей в Евразии, изменились цены на мировом рынке, мировая экономика замедляется. Есть сложный геополитический контекст, который все больше запутывается, мы наблюдаем кризисы в Европе и на Ближнем Востоке, в Восточной Азии напряженность растет. Все эти моменты, безусловно, стоит учитывать. Самой большой, на мой взгляд, проблемой для наших двусторонних отношений является достижение взаимовыгодного экономического сотрудничества, что в условиях ограничений и международного давления сделать сложно, чтобы учесть все интересы", — говорит Артём Данков.

Политолог считает, что в ближайший год перед казахстанским руководством стоят большие задачи по дальнейшей диверсификации экономики и развитию транспортных коридоров. По мнению Артёма Данкова, Россия, Китай, Европа и Ближний Восток – это четыре основных вектора, которые Казахстан должен развивать в 2024 году.

Эльмира Дуйсембеккызы