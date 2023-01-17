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Россиянка обманула сотни казахстанцев на миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 апреля 2021 года в Центральный отдел полиции УП города Караганды обратились несколько жителей города. Они сообщили, что стали жертвами некоей подставной фирмы. В полиции началось досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере".

Были установлены все обстоятельства и участники преступления. В качестве подозреваемой к уголовной ответственности привлечена 59-летняя гражданка Российской Федерации, генеральный директор двух фирм, которые заключали договоры с клиентами на оказание косметологических услуг. Стоимость услуг варьировалась от 20 тысяч тенге до миллиона тенге, но фактически они оказывались не в полном объёме. Общее количество потерпевших – 281 человек. Материальный ущерб составил 81 миллион тенге.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.