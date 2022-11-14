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Россия передаст трёх амурских тигров Казахстану в 2025 году Сегодня, 14:02
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Россия передаст трёх амурских тигров Казахстану в 2025 году

Трёх амурских тигров передаст Россия Казахстану в 2025 году, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр экологии Сериккали Брекешев в кулуарах правительства.

"В сентябре наши представители на дальневосточном экономическом форуме, который проходил в Российской Федерации, с Министерством природы РФ был подписан меморандум. Сейчас подготавливается Дорожная карта, в рамках которой в 2025 году мы планируем, кроме мероприятий по научному исследованию, обоснованию и так далее, в 2025 году мы собираемся завести первую партию амурского тигра. Это будет две самки и один самец", - сообщил он.

Министр отметил, что для тигров подготовлена кормовая база - в достаточном количестве есть косули и кабаны. 

"Мы говорим о создании резервата. Резерват предполагает ограниченную деятельность. Я не считаю ,что для наших граждан три тигра и в дальнейшем если это будет развиваться какую-то угрозу будет представлять. По оплате за этих тигров никаких договоренностей нет, они будут переданы нам бесплатно российской стороной. Что касается амурского тигра и туранского тигра – наши ученые доказали, что по ДНК самый подходящий тигр который схож с туранским – это амурский. Поэтому было принято решение именно по интродукции амурского тигра", - сказал Брекешев.

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#экология #Брекешев #амурский тигр
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:02
188
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