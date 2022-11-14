Россия передаст трёх амурских тигров Казахстану в 2025 году

Трёх амурских тигров передаст Россия Казахстану в 2025 году, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр экологии Сериккали Брекешев в кулуарах правительства.

"В сентябре наши представители на дальневосточном экономическом форуме, который проходил в Российской Федерации, с Министерством природы РФ был подписан меморандум. Сейчас подготавливается Дорожная карта, в рамках которой в 2025 году мы планируем, кроме мероприятий по научному исследованию, обоснованию и так далее, в 2025 году мы собираемся завести первую партию амурского тигра. Это будет две самки и один самец", - сообщил он.

Министр отметил, что для тигров подготовлена кормовая база - в достаточном количестве есть косули и кабаны.