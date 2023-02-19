Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров

Фото: скриншот с видео

Известный в Казахстане активист, блогер и лидер общественного мнения Даулет Мукаев баллотируется в Мажилис Парламента по одномандатному округу. Его агитационный ролик в социальных сетях всего за ночь набрал более 800 просмотров, передаёт BaigeNews.kz.

"Для того, чтобы донести голос и мнение народа, я собираюсь баллотироваться в Мажилис Парламента РК. Пусть там будет место и для молодежи. Жители Есильского и Сарыаркинского районов столицы, поддержите меня. Несмотря на морозы Астаны, только на один мой призыв в посте собралось столько людей. Среди тех, кто поддерживает меня — мои родители, родственники, команда, подписчики, а также олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, международный мастер спорта Мерей Акшалов, и силач Сергей Цырульников", — рассказал Даулет в своём видеообращении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿ҚАЗАҚТЫҢ ДӘУЛЕТІ🇰🇿 (@dauletten)

Ранее молодой человек позиционировал себя в социальных сетях, как специалист по жилищно-правовым отношениям, кроме того блогер проводил увлекательные марафоны по финансовой грамотности.

Причем, фамилия активиста уже много лет на слуху у казахстанских журналистов, благодаря интеллектуальной программе для старшеклассников на казахском языке.

Даулет вошёл в ТОП самых читаемых казахскоязычных блогеров.

Несколько лет назад молодой человек прославился в СМИ благодаря своей волонтёрской деятельности и созданному в 2020 году благотворительному фонду. В 2021 году казахстанские издания писали о том, как Даулет помог жителям Гамбии, собрав средства,чтобы провести питьевую воду в африканское село.