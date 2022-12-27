Родственники лиц с инвалидностью будут получать зарплату как соцработники

Фото: rus-osetia.ru

Родственникам лиц с инвалидностью будут платить зарплату, как соцработникам, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова на заседании правительства в Астане во вторник, 27 декабря.

"Ещё одно изменение – вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники лиц с инвалидностью будут оформляться в качестве индивидуальных помощников или соцработников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями. В рамках трансформации системы соцобслуживания также предусмотрено усиление института социальных работников. К социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты, прошедшие независимую оценку квалификации", – проинформировала министр.

По данным Минтруда, в Казахстане проживают более 705 тысяч людей с особыми потребностями. Общее число людей с инвалидностью трудоспособного возраста в Казахстане - 421,5 тысячи (59,8 процента), пенсионного возраста - 181,9 тысячи (25,8 процента) и дети до 18 лет - 101,6 тысячи (14,4 процента) человек.