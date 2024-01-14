Результаты выборов на Тайване прокомментировали в МИД РК

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали итоги выборов на Тайване, передаёт BaigeNews.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Казахстан поддерживает принцип "одного Китая".

"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны", — говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

Напомним, в субботу на Тайване прошли президентские выборы. Победил в них кандидат от правящей партии Лай Циндэ — противник политики сближения с Китаем. Эксперты отмечают, что результат определит развитие отношений острова с Китаем на ближайшие четыре года.

Считается, что Пекин на этих выборах отдавал предпочтение Хоу Юи, кандидату от более дружественной Китаю Националистической партии, также известной как Гоминьдан (КМТ). Он также обещал возобновить переговоры с Китаем, укрепляя при этом национальную оборону — а в случае избрания обещал не двигаться в сторону объединения двух сторон Тайваньского пролива.

Официальный Пекин назвал голосование выбором между войной и миром. Власти Китая потребовали от США не вмешиваться в выборы на Тайване. Между тем, американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.