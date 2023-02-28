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Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошел в Актюбинской области
Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошёл в Актюбинской области. Мероприятие собрало участников крупнейшего проекта, молодёжь, руководителей крупных хозяйств, госорганов, акимов районов и сельских округов, всего 1 000 человек, передаёт BaigeNews.kz.
Глава региона Ералы Тугжанов, поприветствовав участников форума, отметил, что проект, к реализации которого Актюбинская область приступила первой в Казахстане в 2022 году, станет новой движущей силой экономики страны, способствуя развитию села, обеспечению населения качественными продуктами питания, увеличению рабочих мест и доходов жителей региона.
Руководство региона возлагает на "Ауыл аманаты" большие надежды, считая, что проект решит серьёзную проблему оттока населения из сёл в города.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим первым Указом поручил разработать концепцию развития сёл, уделив особое внимание повышению благосостояния сельских жителей. 25,5 процента населения нашего региона или 236 тысяч человек проживает в сельской местности. За последние четыре года численность сельского населения снизилась на 7,1 процента, отток составил 18 тысяч человек. В миграционном потоке преобладает доля трудоспособной молодёжи. По этой причине нам необходимо переходить к практическим действиям в развитии сельских населённых пунктов. В прошлом году впервые в стране в нашей области стартовал проект "Ауыл аманаты". Пока мы не решим вопросы села, не сможем решить вопросы города", - отметил Ералы Тугжанов.
Впервые с момента обретения Независимости во всех 134 сельских округах региона проведён скрининг, разработан план социально-экономического развития каждого округа, составлены списки безработных лиц, получателей АСП, самозанятых. Эти категории населения в фокусе особого внимания.
Реализация проекта "Ауыл аманаты" снизит уровень безработицы в сёлах, участвующих в проекте, на 41,4 процента, получателей адресной социальной помощи - на 49,3 процента. Средний доход семьи увеличится в два раза.
Кроме того, проведена работа по определению среднего размера дохода каждой семьи, экономического потенциала и реальных возможностей села, в том числе земельных ресурсов, запасов кормов и воды.
Из 65 основных продуктов питания, потребляемых населением, область полностью обеспечивает себя лишь семью видами, 45 видами - частично от одного до 69 процентов.
Так, почти 95 процентов мяса птицы поставляется из-за рубежа и других регионов, а обеспеченность овощами за счёт внутреннего производства также не достигает 40 процентов. Проект призван повысить уровень охвата собственными товарами.
Наряду с финансовым кредитованием, при поддержке крупных крестьянских хозяйств в рамках механизма товарного кредитования планируется предоставить сельчанам шесть тысяч голов скота. За счет 28 хозяйств 70 семьям уже выдано 865 голов скота на сумму 165,6 миллиона тенге.
Только по итогам сегодняшнего форума 33 семьи получат 533 головы скота на сумму 75,8 миллиона тенге.
Параллельно принимаются меры по обеспечению комфортных условий для жизни. Руководством региона подписано соглашение с министерством цифрового развития об обеспечении широкополосным мобильным интернетом 67 сёл. В результате 98,5 процента сельского населения области будет обеспечено качественным интернетом.
В рамках регионального проекта "БІЛІМ ALL" созданы условия для равного образования детей независимо от места жительства. Также приняты конкретные меры по обеспечению сельчан качественными медицинскими услугами.
Ералы Тугжанов призвал представителей старшего поколения, бизнеса поддержать и принять активное участие в проектах, которые благоприятно скажутся на развитии и благоустройстве села.
В выступлении вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек рассказал о ходе реализации "Ауыл аманаты" на республиканском уровне.
Он пожелал участникам актюбинского проекта успехов, добавив, что опыт региона по предоставлению товарных кредитов будет масштабирован в Казахстане.
Участникам регионального проекта оказывается всяческое содействие, начиная от первичной консультации до организации сбыта продукции, для повышения их компетенции при Палате предпринимателей стартовал пилотный проект обучения “QAZYNA”. Сформирован пул активных и успешных предпринимателей, реализующих микро-проекты на селе и готовых поделиться своими знаниями.
"Указ Главы государства о запуске проекта "Ауыл аманаты", направленного на повышение благосостояния сел, положительно воспринят сельчанами. В преддверии Дня благодарности от имени всех актюбинцев выражаю Президенту благодарность за заботу и внимание к проблемам села! К сожалению, в городе я нередко вижу молодых людей, которым не хватает средств, которые они зарабатывают. Считаю им необходимо вернуться в села и принять участие в "Ауыл аманаты". Ведь для них это отличная возможность улучшить своё материальное положение, повысить доход", - обратился к жителям области аксакал Келдибай Еспагамбетов.
"В рамках форума мы не только обменялись опытом, но и ещё раз разъяснили потенциальным участникам реальный механизм проекта, алгоритм действий! Подводя итоги работы форума, хочу объявить о новых подпроектах, которые будут и дальше мотивировать участников проекта "Ауыл аманаты", дать им старт уже сегодня!", - сказал аким области.
Добавим, что по поручению главы региона в текущем году состоится конкурс, в ходе которого будут определены победители по 14 номинациям "Лучший двор", "Лучшее личное подсобное хозяйство", "Лучший сельский аким", "Лучший сельский кооператив" и др.
В завершение форума руководством региона были подписаны меморандумы с предпринимателями, которые намерены внести посильный вклад в реализацию проекта "Абаттандырылган ауыл" на сумму 1,7 миллиарда тенге.
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