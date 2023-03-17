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Река смыла созданный спасателями вал и устремилась в село в Актюбинской области
Посёлок Каратал в Актюбинской области оказался под угрозой подтопления. Течением реки снесло все насыпи, что соорудили спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг посёлка Каратал Уилского района не выдержало подпора воды в западной части населённого пункта, в результате чего произошел размыв обваловки. Возникла угроза подтопления населенного пункта. На месте находятся аким области Ералы Тугжанов и начальник ДЧС области", - сообщили в министерстве.
Местными исполнительными органами проводится эвакуация жителей в сельскую школу, а также работы по восстановлению размытого участка обваловки.
Из Актобе и ближайших районов в Каратал выдвинулись группы сотрудников и техники ДЧС.
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