Разгрузит новую часть города: 8-полосную улицу открыли в Астане

В Астане открыли новую улицу, которая позволит разгрузить проспект Туран и новую часть города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В акимате напомнили, что в рамках реализации проекта "Строительство малой кольцевой автодороги" ведётся строительство улицы Айтматова на участке от улицы Сыганак до проспекта Улы Дала. С вечера 17 ноября обеспечен проезд по этой улице. Улица Айтматова будет восьмиполосной.

На данный момент движение открыто по 4 полосам: две в одну сторону, две в другую. Открытие улицы Айтматова значительно снизит нагрузку на проспекты Туран и Қабанбай батыра, улицы Сыганак, К. Мухамедханова в новой части города.

Работы по строительству продолжения улицы Айтматова с выходом на проспект Улы Дала, в том числе обеспечение проезда по всем 8-ми полосам с устройством уличного освещения, благоустройством прилегающей территории и установкой всех знаков регулирования дорожным движением будут продолжены в 2024 году.