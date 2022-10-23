Рассылку о задержании сотрудника ДЭР с пистолетом прокомментировали в АФМ

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В ведомстве подчеркнули, что мужчина в действительности не работает в департаменте по экономическим расследованиям Карагандинской области.

В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали рассылку в соцсетях, о том, что полиция якобы задержала вооружённого сотрудника ДЭР, передаёт BaigeNews.kz.

"Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника ДЭР по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Нургазы действительно задержан, но он никакого отношения не имеет к агентству по финмониторингу, и ранее не работал в ДЭР.