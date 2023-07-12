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  • Расследование начали в отношении детской деревни "Шанырак" в Атырау
BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 16:27
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Сегодня, 16:27
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Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Расследование начали в отношении детской деревни "Шанырак" в Атырау

Полиция начала расследование по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" в отношении детской деревни "Шанырак" в Атырау, передаёт BaigeNews.kz

"По опубликованным данным в отношении детского дома "Шанырак" управлением полиции Атырау проводится расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".  Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьёй 201 УПК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. 

Ранее в Сети появилось видео на котором плачущий подросток рассказал о сложностях проживания в детском доме. 
На обращение отреагировала уполномоченная по правам детей Динара Закиева. Она сообщила, что побывала в учреждении, провела анонимный опрос среди детей и изучила записи с видеокамер.

Были установлены: рукоприкладство со стороны двоих воспитателей, дети большую часть времени проводили сами, конфликты между некоторыми воспитанниками, нахождение чужого взрослого в доме и другие нарушения.

В феврале сироты из детской деревни в Атырау уже заявляли о побоях и издевательствах.

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Сегодня, 16:27
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