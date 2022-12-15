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152Фото: pexels.com
Раненого косулёнка спасли павлодарские рыбаки
Животное находилось в пойме. О раненом детёныше косули рыбаки сообщили лесникам. Те забрали животное и отвезли в ветеринарную клинику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
"При осмотре на брюшной области обнаружили старую резаную рану. Ей как минимум дней десять. Уже идёт грануляция тканей. Сейчас нужна только хирургическая обработка и антибиотики внутримышечно. Будет есть, пить – значит, поправится", – сказали ветеринары.
По словам руководителя учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, медики поставили детёнышу уколы и обработали рану. Теперь его временно разместят на лыжной базе в селе Павлодарское, где находится ещё одна косуля.
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