Работникам сферы культуры поднимут зарплату

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К 2029 году доля отечественных фильмов, вышедших на экраны кинотеатров, достигнет 35 процентов. Против 10 процентов, покрывающих прокаты кинотеатров сегодня. Остальное время в кинорумах крутят зарубежное кино, рассказал министр культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам Асхата Оралова, ежегодно на казахский язык планируется переводить по 15 мировых фильмов. В целом сейчас меняется концепция работы в сфере культуры. Сегодня в музеях страны хранятся свыше двух миллионов различных экспонатов. Их часто используют на международных исторических выставках. Например, в 2026 году ведомство планирует провести казахстанскую выставку в парижском Лувре. Отдельно министр остановился и на вопросе заработной платы сотрудников отрасли.