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inbusiness.kz Сегодня, 15:58
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Сегодня, 15:58
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Фото: inbusiness.kz

Работникам сферы культуры поднимут зарплату

К 2029 году доля отечественных фильмов, вышедших на экраны кинотеатров, достигнет 35 процентов. Против 10 процентов, покрывающих прокаты кинотеатров сегодня. Остальное время в кинорумах крутят зарубежное кино, рассказал министр культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

По словам Асхата Оралова, ежегодно на казахский язык планируется переводить по 15 мировых фильмов. В целом сейчас меняется концепция работы в сфере культуры. Сегодня в музеях страны хранятся свыше двух миллионов различных экспонатов. Их часто используют на международных исторических выставках. Например, в 2026 году ведомство планирует провести казахстанскую выставку в парижском Лувре. Отдельно министр остановился и на вопросе заработной платы сотрудников отрасли. 

"В нашем министерстве работает 20 тысяч сотрудников. В этом году их зарплата увеличилась на 23 процента. Касым-Жомарт Токаев дал прямое поручение повысить уровень заработной платы работников в сфере культуры. Поэтому в ближайшие три-четыре года она вырастет на 100 процентов", — заявил Асхат Оралов.

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Сегодня, 15:58
213
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