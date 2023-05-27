- Столичного бизнесмена оштрафовали за 700 тонн мусора 16:46 85
- В Турции пройдет второй тур президентских выборов 16:25 158
- Работникам сферы культуры поднимут зарплату 15:58 213
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 15:23 528
- Зверским нокаутом завершился бой экс-чемпиона лиги Хабиба в Казахстане 14:50 337
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 14:22 360
- "За ошибочный прогноз отвечаешь головой": синоптик о том как предсказывают погоду 14:00 514
- Трогательный концерт, выставка и мастер-классы для особенных детей прошли в столице 13:51 294
- Елена Рыбакина: Могу обыграть любого соперника вне зависимости от покрытия 13:19 518
- Электросамокат с человеком взорвался на улице в Санкт-Петербурге 12:34 582
- Сотрудники Шымкентского зоопарка рассказали о своей нелегкой работе 12:07 545
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 11:48 565
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 11:05 474
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 10:49 457
- Беспилотник казахстанского производства успешно прошел испытания 10:00 1065
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 09:45 861
- Сестра Шавката Рахмонова избила чемпионку из России 09:16 681
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в субботу в трёх городах Казахстана 08:44 534
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 08:18 418
- Главный судья Шымкента ходит на работу пешком 07:48 603
- Спортсмен из Мангистау стал чемпионом Азии по қазақ күресі 06:46 922
- Приложение ChatGPT скачали 500 тысяч раз за шесть дней 05:22 725
- Селин Дион отменила концерты на год из-за неизлечимой болезни 04:50 597
- Месяц бежали марафонцы из Астаны до Актау 03:26 642
- Билл Гейтс предрёк скорую смерть поисковика Google 02:33 694
- Карагандинец зарезал супругу во время развода 01:20 747
- Семеро алиментщиков осуждены после вмешательства прокуратуры Астаны 00:11 583
- Пользователей Android призвали срочно удалить шпионское приложение 26.05.2023 835
- Хотел помочь ослу: 10-летний мальчик лишился ноги после удара током в Туркестанской области 26.05.2023 707
- Четверо суток без сна - о героизме пожарных, тушащих лес в области Абай, рассказали в МЧС 26.05.2023 582
- О состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Петропавловске сообщили врачи 26.05.2023 791
- Сборная Казахстана вышла в финал женского чемпионата Азии по регби 26.05.2023 638
- Казахстан проиграл в борьбе за право провести чемпионат мира-2027 по хоккею 26.05.2023 893
- Дерево рухнуло на летнее кафе в центре Алматы 26.05.2023 858
- Девочка родилась в поезде "Атырау — Алматы" 26.05.2023 743
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 667
- Удобрение из угля начали производить в Карагандинской области 26.05.2023 663
- Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане 26.05.2023 664
- 50 казахстанцев выгнали с ЕНТ из-за шпаргалок 26.05.2023 775
- Пять миллионов тенге выманил у пенсионеров мошенник в Актюбинской области 26.05.2023 848
- Проект tax free предлагают продлить и расширить в Казахстане 26.05.2023 738
- Отвечать перед Всевышним будут сами - теолог об инста-блогершах в хиджабе 26.05.2023 717
- Взаимный 14-дневный безвизовый режим могут ввести Казахстан и Египет 26.05.2023 594
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 771
- Туши джейранов изъяли у браконьеров в Кызылорде 26.05.2023 691
- Пастуха и его лошадь убило молнией в СКО 26.05.2023 850
- Ученый-невролог планирует создать базу редких генетических мутаций казахов 26.05.2023 810
- Мужчина попытался выброситься из летящего самолёта в Южной Корее 26.05.2023 879
- Насиловал несовершеннолетних: отчиму вынесли приговор в Темиртау 26.05.2023 765
- Лжеоператор сотовой связи обманул астанчан 26.05.2023 561
- Казахстанцы стали меньше проводить времени с детьми 26.05.2023 603
- Казахстан в ЕАЭС: быть или не быть. Мнения политологов 26.05.2023 958
- Руководство Управления спорта осудили за крупные хищения в Алматы 26.05.2023 607
- "Тополиный" период: пожарные попросили жителей Астаны не поджигать пух 26.05.2023 720
- Супермарафонца Марата Жыланбаева арестовали на два месяца 26.05.2023 941
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 1673
- Аферист продал несуществующий сахар жителям Кокшетау почти на 8 млн тенге 26.05.2023 643
- Что такое "профессиональные приёмные семьи", и когда они появятся в Казахстане 26.05.2023 755
- Границы нескольких областей изменят в стране 26.05.2023 1119
- "Будет неустойчивой": синоптики рассказали о погоде на выходных 26.05.2023 676
- "ФОМС не даёт денег" — Минздрав призвал пресекать такие жалобы главврачей 26.05.2023 685
- Страшные депрессии и апатия: опасные таблетки для похудения продают казахстанкам через соцсети 26.05.2023 684
- Тазы и тобет хотят признать исконно казахскими породами на международном уровне 26.05.2023 756
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 666
- Можно ли подать заявку на льготное автокредитование по старой программе 26.05.2023 812
- Номера для сообщений о наркопреступлениях опубликовало МВД 26.05.2023 669
- Жеребьевка конкурса "Жас канат-2023" состоится 29 мая 26.05.2023 773
- Студентка покончила с собой из-за тройки в Кокшетау 26.05.2023 948
- Компании Илона Маска разрешили испытать чипы для мозга на людях 26.05.2023 808
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 733
- С миру по нитке: "марафонщица" Блиновская объявила сбор денег на адвокатов 26.05.2023 841
- Жители Астаны озвучили свои требования к благоустройству дворов 26.05.2023 894
- Кровавая трагедия: четырёх человек убил сын чиновника в Японии 26.05.2023 1494
- Природный пожар в области Абай локализован - МЧС 26.05.2023 773
- Иностранец пытался выехать из Казахстана в грузовом вагоне 26.05.2023 867
- Как бизнесвумен из Павлодара поддерживает казахстанских предпринимательниц 26.05.2023 2543
- Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане 26.05.2023 906
- Из каких стран чаще приезжают трудовые мигранты в Казахстан 26.05.2023 743
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 797
- Как уберечься от трагедии на уличных аттракционах 26.05.2023 752
- LOADING...
Работникам сферы культуры поднимут зарплату
К 2029 году доля отечественных фильмов, вышедших на экраны кинотеатров, достигнет 35 процентов. Против 10 процентов, покрывающих прокаты кинотеатров сегодня. Остальное время в кинорумах крутят зарубежное кино, рассказал министр культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По словам Асхата Оралова, ежегодно на казахский язык планируется переводить по 15 мировых фильмов. В целом сейчас меняется концепция работы в сфере культуры. Сегодня в музеях страны хранятся свыше двух миллионов различных экспонатов. Их часто используют на международных исторических выставках. Например, в 2026 году ведомство планирует провести казахстанскую выставку в парижском Лувре. Отдельно министр остановился и на вопросе заработной платы сотрудников отрасли.
"В нашем министерстве работает 20 тысяч сотрудников. В этом году их зарплата увеличилась на 23 процента. Касым-Жомарт Токаев дал прямое поручение повысить уровень заработной платы работников в сфере культуры. Поэтому в ближайшие три-четыре года она вырастет на 100 процентов", — заявил Асхат Оралов.
-
Trend news
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 15:23 506
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 14:22 355
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 11:48 563
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 11:05 471
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 10:49 454
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 09:45 858
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 666
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 1671
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 665
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 731
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 797
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 878
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 15554
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1407
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 948
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 3166
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 1562
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2348
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 2941
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 5891
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 1710
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1540
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 4477
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3116
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 3710
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2083
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2060
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 1691
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1649
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1790
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1544
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 6869
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 1752
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1875
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10414
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2072
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 1990
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9660
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2415
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2074
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1921
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1895
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3102
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2147
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2644
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2322
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2822
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2450
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2472
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2790
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2375
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2051
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6368
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2339
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2883
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2464
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2812
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2863
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2479
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3154
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10336
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4077
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3596
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2781
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2956
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4582
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 3041
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 3048
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 4141
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2776
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3561
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2927
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3481
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 3508
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 3164
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 3269
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22997
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2729
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 3068
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13962
-
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 08:18 416
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 771
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 868
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1044
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 852
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 862
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 972
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1397
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1152
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1161
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 944
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 1718
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1330
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1534
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 1985
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1842
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1641
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1953
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1677
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1775
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1861
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2032
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2158
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1789
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1996
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1875
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1877
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1821
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2083
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2188
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2005
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2290
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2262
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2174
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 3990
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2917
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2952
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3127
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3156
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2974
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2901
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4093
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2879
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3022
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3432
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3220
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3397
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3044
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3592
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3191
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3545
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3161
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3327
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4955
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3535
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3752
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4012
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4318
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4349
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4990
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5430
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4683
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4984
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4980
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5348
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5149
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5091
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5265
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5539
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5447
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7014
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6203
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6434
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6520
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7220
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6289
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 6154
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6373
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9695
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6788