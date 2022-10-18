Рабочие моменты - в детсаду Павлодара прокомментировали избиение воспитанников с инвалидностью

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"Свои рабочие моменты". Так в детском саду Павлодара прокомментировали издевательства над воспитанниками. Скандал разразился после того, как родители особенных малышей увидели на их телах синяки и ссадины. Видеокамеры в спальне зафиксировали, как воспитатель толкает, щипает и силой укладывает спать подопечных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Мамы и папы требуют уволить воспитателя и директора дошкольного учреждения. Говорят, последнюю неделю, подходя к саду, дети плакали и кричали, что им больно и страшно.

По словам Кристины Клыгач, она своими глазами видела, как воспитатель толкает её сына с расстройством речи.

"Мы забрали ребёнка из сада. Я привела ребёнка, у которого был выстроен диалог. Да, неполноценный, но у него было налажено поведение. Сейчас у ребёнка истерики, крики, он начал писаться по ночам", - рассказала мать.

Руководство детского сада считает, что ничего страшного не произошло. В учреждении заявили, что это первая жалоба за полгода работы воспитателя.

"Просто режим дня, у воспитателя свои рабочие моменты. Она не била этого ребёнка. Побоев не было. А укладывание – это любая мать может так укладывать. Грубое нарушение с детьми мы отрицаем", - прокомментировала директор специального детского сада №52 Павлодара Тлектес Есенова.

Родители возмущены: все дети в этом саду имеют проблемы с центральной нервной системой. Для особенных малышей такое поведение взрослых опасно не только синяками, но и психическим регрессом. Любое эмоциональное потрясение - это откат в развитии.

"Не то что этой воспитательнице, мы не можем доверить ребёнка в принципе такому саду, раз там директор защищает таких воспитателей", - сказала Кристина Клыгач.

С заявлением на действия воспитателей в правоохранительные органы обратилась только одна родительница. Остальные придавать огласке конфликт отказались.

Воспитателя отстранили от работы на время расследования. Родители же требуют, чтобы педагога уволили по статье, а дело направили в прокуратуру.