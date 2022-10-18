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polisia.kz Сегодня, 18:06
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Фото: polisia.kz

Воспитатель избила ребёнка в детсаду Павлодара

В одном из специализированных детсадов Павлодара избили пятилетнего мальчика. Начато административное производство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О случившемся мать ребёнка сообщила в соцсетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Благотворительный Фонд MARUV (@maruv_blago_)

"Полицией по данному факту проведена проверка. Установлено, что воспитатель детского сада №52, расположенного по улице Урицкого, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения. По заключению судебно-медицинской экспертизы, "телесные повреждения соответствуют причинению легкого вреда здоровью”", - сообщили в полиции.

В отношении 30-летнего воспитателя начато административное производство по части 1 статьи 73-1 КоАП РК “Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья”. Материал рассмотрят в суде.

В полиции уточнили, что с заявлением обратился только один законный представитель малолетнего ребёнка.

Результаты проверки направят в областное Управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении работника и руководителя дошкольного учреждения.

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#происшествия #детсад #Павлодар
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 18:06
194
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