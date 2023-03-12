Пётр Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC

Фото: championat.com

В Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян встретился с грузином Мерабом Двалишвили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Таким образом, Пётр Ян потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

Ранее в соглавном бою россиянин Александр Волков победил представителя Молдовы Александра Романова. Также в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей. Никита Крылов одержал досрочную победу над представителем США Райаном Спэнном.