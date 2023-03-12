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Лента новостей

championat.com Сегодня, 10:39
125
Сегодня, 10:39
125
Фото: championat.com

Пётр Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC

В Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян встретился с грузином Мерабом Двалишвили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Таким образом, Пётр Ян потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

Ранее в соглавном бою россиянин Александр Волков победил представителя Молдовы Александра Романова. Также в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей. Никита Крылов одержал досрочную победу над представителем США Райаном Спэнном.

Видео: t.me/sportilinet
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#ММА #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:39
125
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