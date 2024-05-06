Пьяный сотрудник полиции за рулём авто: заявление сделали в ДП Акмолинской области
Вчера, 00:08
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Вчера, 00:08Вчера, 00:08
709Фото: polisia.kz
Информацию о задержании своего сотрудника в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля прокомментировали в департаменте полиции Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
"В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения из органов внутренних дел", – сообщили в ведомстве.
Ранее Telegram-канал EGOV.PRESS со ссылкой на источники сообщил о задержании в Астане начальника отдела УБОП ДП Акмолинской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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