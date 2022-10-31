Пьяный астанчанин опрокинул машину и повредил чужие авто

Фото: polisia.kz

Пьяный водитель, опрокинув машину, повредил чужие авто в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Момент ДТП попал на видео.

На записи видно, как водитель автомашины Volkswagen допускает наезд на парковку. В результате опрокидывания он врезался в два припаркованных авто Kia и Daewoo Nexia.

"Установлено, что водитель Volkswagen, следуя по проспекту Абылай хана в направлении улицы Айнаколь, совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадавших нет. Согласно медицинскому освидетельствованию 31-летний мужчина находился за рулём авто в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени тяжести", - гооворится в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 608 КРКобАП. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

По решению Специализированного межрайонного суда нарушителя арестовали на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.