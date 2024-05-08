Путинцева вошла в ТОП-4 по количеству побед на турнирах WTA-1000 в этом году
Сегодня, 10:39
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Сегодня, 10:39Сегодня, 10:39
94Фото: ФТК
41-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева одержала 12 побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Больше неё на "тысячниках" побеждали только Ига Швентек (21), Елена Рыбакина (15) и Даниэль Коллинз (13).
Во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме казахстанка сыграет с 35-й ракеткой мира Слоан Стивенс (США). На старте Юлия одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан - 6:3, 6:4.
Напомним, чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала игроком с наибольшим количеством побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году. Рыбакина одержала 570 побед.
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