Путинцева вошла в ТОП-4 по количеству побед на турнирах WTA-1000 в этом году

41-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева одержала 12 побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Больше неё на "тысячниках" побеждали только Ига Швентек (21), Елена Рыбакина (15) и Даниэль Коллинз (13).

Во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме казахстанка сыграет с 35-й ракеткой мира Слоан Стивенс (США). На старте Юлия одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан - 6:3, 6:4.

Напомним, чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала игроком с наибольшим количеством побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году. Рыбакина одержала 570 побед.