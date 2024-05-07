Рыбакина обошла Соболенко и Швёнтек по количеству побед
Вчера, 15:41
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Вчера, 15:41Вчера, 15:41
428Фото: instagram.com/lenarybakina
Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала игроком с наибольшим количеством побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году. Рыбакина одержала 570 побед, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
Отметим, что никто из её соперниц не добрался даже до 500 побед на турнирах этой категории:
- Арина Соболенко — 443 победы;
- Ига Швёнтек — 437 побед;
- Даниэль Коллинз — 423 победы;
- Виктория Азаренко — 335 побед.
Теперь на счету Рыбакиной более 500 побед на турнирах категории WTA-1000 в каждом из последних трёх сезонов (2022 год — 505 побед, 2023 год — 853 победы).
Напомним, через несколько дней Елена Рыбакина начнёт своё выступление на грунтовом "тысячнике" в Риме. На данный момент казахстанка считается действующей чемпионкой турнира.
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