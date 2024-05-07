Пусть ваши мужество и сила будут надёжной опорой: премьер-министр поздравил казахстанцев
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Премьер-министр Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества, передаёт BaigeNews.kz.
Премьер отметил, что значимость этого праздника заключается в общей решимости сохранять наши ценности и проявлять заботу к тем, кто в ней нуждается.
"В этом – истинное воплощение патриотического духа. Прошедшие паводки стали еще одним тому доказательством. Свыше 17 тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки были мобилизованы и присоединились к аварийно-спасательным работам. Праздник День защитника Отечества позволяет нам в очередной раз отметить мужество и доблесть наших солдат и офицеров, безупречное исполнение ими долга перед Отечеством. Выражаю глубокую признательность за ваш самоотверженный труд в это трудное время и вклад в обеспечение национальной безопасности. Пусть ваши мужество и сила будут надежной опорой для Казахстана в любых испытаниях. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью за служение своей стране!", — говорится в тексте поздравления.
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