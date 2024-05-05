Проживающие в Корее казахстанцы отправили гумпомощь пострадавшим от паводков

Пять фур гуманитарной помощи для пострадавших от паводков регионов Казахстана отправили наши соотечественники, которые живут в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Это предметы первой необходимости, продукты питания длительного хранения, медикаменты и школьные принадлежности. Груз в Алматы доставила отечественная авиакомпания на безвозмездной основе. Транспортировку и доставку гуманитарной помощи из Алматы в западные регионы страны взяли на себя алматинские предприниматели и члены партии Respublica. Отметим, помощь из-за рубежа сегодня поступила ранее из Китая.

"Хотели бы ещё поблагодарить наших кандасов из Китая, которые находятся там. Они тоже не остаются в стороне. В данный момент через границу прошла гуманитарная помощь. Там 50 лодок и 1300 пар резиновых сапогов", – сообщил руководитель центрального аппарата партии Respublica Бахытбек Хамит.