  • 7 Мая, 11:20
  • BAIGENEWS

Проживающие в Корее казахстанцы отправили гумпомощь пострадавшим от паводков

5 Мая, 23:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео 5 Мая, 23:25
5 Мая, 23:25
489
Фото: скриншот видео

Пять фур гуманитарной помощи для пострадавших от паводков регионов Казахстана отправили наши соотечественники, которые живут в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Это предметы первой необходимости, продукты питания длительного хранения, медикаменты и школьные принадлежности. Груз в Алматы доставила отечественная авиакомпания на безвозмездной основе. Транспортировку и доставку гуманитарной помощи из Алматы в западные регионы страны взяли на себя алматинские предприниматели и члены партии Respublica. Отметим, помощь из-за рубежа сегодня поступила ранее из Китая.

"Хотели бы ещё поблагодарить наших кандасов из Китая, которые находятся там. Они тоже не остаются в стороне. В данный момент через границу прошла гуманитарная помощь. Там 50 лодок и 1300 пар резиновых сапогов", – сообщил руководитель центрального аппарата партии Respublica Бахытбек Хамит.

Самое читаемое

Наверх