Пропавшую два дня назад девушку за сутки нашли туркестанские полицейские
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19-летняя жительница Туркестанской области 9 августа позвонила матери, сказав, что находится на автовокзале, и пропала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
11 августа мать пропавшей девушки обратилась в полицию Мактааральского района Туркестанской области.
"Как только поступило сообщение, стражи порядка незамедлительно приняли меры и прибыли на место происшествия. С целью обнаружения пропавшей были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате полицейские менее чем за сутки нашли девушку в Шымкенте. Она передана родителям", — рассказали в полиции.
Как выяснилось, девушка с намерением погулять, никого не предупредив, отправилась в мегаполис. А с семьей не смогла связаться из-за поломки мобильного телефона.
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