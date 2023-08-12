Пропавшую два дня назад девушку за сутки нашли туркестанские полицейские

19-летняя жительница Туркестанской области 9 августа позвонила матери, сказав, что находится на автовокзале, и пропала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

11 августа мать пропавшей девушки обратилась в полицию Мактааральского района Туркестанской области.

"Как только поступило сообщение, стражи порядка незамедлительно приняли меры и прибыли на место происшествия. С целью обнаружения пропавшей были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате полицейские менее чем за сутки нашли девушку в Шымкенте. Она передана родителям", — рассказали в полиции.

Как выяснилось, девушка с намерением погулять, никого не предупредив, отправилась в мегаполис. А с семьей не смогла связаться из-за поломки мобильного телефона.