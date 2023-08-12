  • 12 Августа, 17:46
  • BAIGENEWS

Пропавшую два дня назад девушку за сутки нашли туркестанские полицейские

Сегодня, 16:55
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: pixabay.com

19-летняя жительница Туркестанской области 9 августа позвонила матери, сказав, что находится на автовокзале, и пропала,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

11 августа мать пропавшей девушки обратилась в полицию Мактааральского района Туркестанской области.

"Как только поступило сообщение, стражи порядка незамедлительно приняли меры и прибыли на место происшествия. С целью обнаружения пропавшей были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате полицейские менее чем за сутки нашли девушку в Шымкенте. Она передана родителям", — рассказали в полиции.

Как выяснилось, девушка с намерением погулять, никого не предупредив, отправилась в мегаполис. А с семьей не смогла связаться из-за поломки мобильного телефона.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ

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