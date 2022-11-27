Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим

Фото: diapazon.kz

В Актобе завершили поиски пропавшего известного блогера, вайнера и КВНщика Мурата Бирмагамбетова. Молодого человека нашли погибшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на diapazon.kz.

В Актобе Мурат Бирмагамбетов был известен под псевдонимами Марс Откатович и Мура Мариарчи.А ещё он известен своей благотворительной деятельностью. Вместе с единомышленниками Мурат создал проект "100 друзей". Так, они помогали нуждающимся семьям.

Мурата Бирмагамбетова искали всем городом. Бывший капитан команды КВН сборной Актобе пропал 19 ноября. Сообщали, что он вышел из дома и не вернулся.

27 ноября сообщили, что его нашли, Мурат погиб. Причина смерти не сообщается.