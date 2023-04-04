Пропавшего экибастузца нашли мёртвым

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Его обнаружили в канале имени Сатпаева, под железнодорожным мостом вблизи дач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"2 апреля 17:20 часов в водоеме канала имени К.Сатпаева под железнодорожным мостом, вблизи дачного общества “Союз” в городе Экибастузе, обнаружен труп без вести пропавшего 13 октября 2022 года, горожанина, 1988 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяты смарт-часы и карточка Kaspi Gold на имя пропавшего.

Труп опознан отцом.

Отметим, по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего выясняются.