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@poiskoviki_pavlodara_vita Сегодня, 08:36
366
Сегодня, 08:36
366
Фото: @poiskoviki_pavlodara_vita

Пропавшего экибастузца нашли мёртвым

Его обнаружили в канале имени Сатпаева, под железнодорожным мостом вблизи дач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"2 апреля 17:20 часов в водоеме канала имени К.Сатпаева под железнодорожным мостом, вблизи дачного общества “Союз” в городе Экибастузе, обнаружен труп без вести пропавшего 13 октября 2022 года, горожанина, 1988 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. 

С места происшествия изъяты смарт-часы и карточка Kaspi Gold на имя пропавшего. 

Труп опознан отцом.

Отметим, по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства  произошедшего выясняются.

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Сегодня, 08:36
366
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