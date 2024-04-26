Прокуратура Жамбылской области вернула 4,7 тыс га земли в госфонд

Прокуратура Байзакского района установила факт незаконного предоставления 465 гектаров земли и выявила 4 292 гектара неиспользуемых земельных участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Жамбылской области.

Кадастровая стоимость этих участков составила свыше 55 млн тенге.

Так, по акту прокурорского надзора, направленному в местный исполнительный орган в досудебном порядке обеспечен полный возврат неиспользуемых земельных участков, а по остальным незаконно предоставленным землям в суд внесен иск о признании недействительными договоров аренды земель.