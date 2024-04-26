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Прокуратура Жамбылской области вернула 4,7 тыс га земли в госфонд

Сегодня, 11:34
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34
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Фото: gov.kz

Прокуратура Байзакского района установила факт незаконного предоставления 465 гектаров земли и выявила 4 292 гектара неиспользуемых земельных участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Жамбылской области.

Кадастровая стоимость этих участков составила свыше 55 млн тенге.

Так, по акту прокурорского надзора, направленному в местный исполнительный орган в досудебном порядке обеспечен полный возврат неиспользуемых земельных участков, а по остальным незаконно предоставленным землям в суд внесен иск о признании недействительными договоров аренды земель. 

"Решением СМЭС по Жамбылской области от 13.02.2024 года иск удовлетворен, государству возвращены 465 га земли. Данные земельные участки в последующем будут вовлечены в хозяйственный оборот путем предоставления крестьянским хозяйствам в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

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