Прокуратура Жамбылской области вернула 4,7 тыс га земли в госфонд
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Прокуратура Байзакского района установила факт незаконного предоставления 465 гектаров земли и выявила 4 292 гектара неиспользуемых земельных участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Жамбылской области.
Кадастровая стоимость этих участков составила свыше 55 млн тенге.
Так, по акту прокурорского надзора, направленному в местный исполнительный орган в досудебном порядке обеспечен полный возврат неиспользуемых земельных участков, а по остальным незаконно предоставленным землям в суд внесен иск о признании недействительными договоров аренды земель.
"Решением СМЭС по Жамбылской области от 13.02.2024 года иск удовлетворен, государству возвращены 465 га земли. Данные земельные участки в последующем будут вовлечены в хозяйственный оборот путем предоставления крестьянским хозяйствам в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.