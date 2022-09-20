Производство на месторождении Кашаган обсудили в США

Фото: Борт №1

Глава государства обсудил со старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil Нилом Чапманом ход реализации проектов в углеводородном секторе страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Особое внимание уделено возобновлению полномасштабного производства на месторождении Кашаган.

Также Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим вице-президентом General Electric International Markets Набилем Хабайебом

Корпорация намерена локализовать в Казахстане производство медицинского оборудования. В частности, планируется запуск новой производственной линии по выпуску аппаратов для УЗИ и КТ.

Кроме того, президент РК и генеральный директор инвестиционной фирмы Franklin Templeton Дженни Джонсон рассмотрели возможности для реализации совместных проектов в Казахстане

Они также обменялись мнениями о дальнейшем развитии мировой экономики и финансового рынка.

Franklin Templeton – глобальная инвестиционная компания. Под ее управлением находятся активы на 1,5 трлн долларов.