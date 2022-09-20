open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


Борт №1 Сегодня, 06:49
124
Фото: Борт №1

Производство на месторождении Кашаган обсудили в США

Глава государства обсудил со старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil Нилом Чапманом ход реализации проектов в углеводородном секторе страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. 

Особое внимание уделено возобновлению полномасштабного производства на месторождении Кашаган.

Также Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим вице-президентом General Electric International Markets Набилем Хабайебом

Корпорация намерена локализовать в Казахстане производство медицинского оборудования. В частности, планируется запуск новой производственной линии по выпуску аппаратов для УЗИ и КТ.

Кроме того, президент РК и генеральный директор инвестиционной фирмы Franklin Templeton Дженни Джонсон рассмотрели возможности для реализации совместных проектов в Казахстане

Они также обменялись мнениями о дальнейшем развитии мировой экономики и финансового рынка.  

Franklin Templeton – глобальная инвестиционная компания. Под ее управлением находятся активы на 1,5 трлн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Касым-Жомарт Токаев #США
Сегодня, 06:49
124
Журналист
Наверх