Производство деревянных дверей и окон увеличилось в Казахстане
Сегодня, 11:49
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Сегодня, 11:49Сегодня, 11:49
211Фото: vavilon-trade.kz
Более чем на 20% увеличилось производство деревянных окон и дверей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Сообщается, что объём производства деревянных окон и дверей, а также их рам и порогов с января по сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года вырос на 21,4%.
За девять месяцев 2023 года казахстанские компании произвели 697,8 тысячи квадратных метров окон и их рам, а также 574,6 тысячи квадратных метров дверей.
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