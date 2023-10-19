  • 19 Октября, 12:59
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Производство деревянных дверей и окон увеличилось в Казахстане

Сегодня, 11:49
АВТОР
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vavilon-trade.kz Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: vavilon-trade.kz

Более чем на 20% увеличилось производство деревянных окон и дверей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. 

Сообщается, что объём производства деревянных окон и дверей, а также их рам и порогов с января по сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года вырос на 21,4%.

За девять месяцев 2023 года казахстанские компании произвели 697,8 тысячи квадратных метров окон и их рам, а также 574,6 тысячи квадратных метров  дверей.

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