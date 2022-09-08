Проиграли, но заработали: названы суммы призовых казахстанских теннисистов на US Open-2022

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Казахстанские теннисисты, сыгравшие по одному-два матча на Открытом чемпионате США и выбывшие из соревнований, тем не менее заработали десятки тысяч долларов за участие в турнире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победительница Уимблдона Елена Рыбакина вылетела в первом круге и получила 80 тысяч долларов. Юлия Путинцева за выход во второй раунд соревнований заработала 121 тысячу долларов.

В мужской сетке лучший теннисист Казахстана Александр Бублик также выбыл после второй игры на турнире и получил гонорар 121 тысячу долларов.