"Прогрессивный и отвечает запросам общества": о новом законе по семейно-бытовому насилию высказались в МВД

15 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал важный закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Это стало необходимым в ответ на события, которые происходят в казахстанском обществе. О том, как этот закон будет внедряться на практике, корреспонденту BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.

Как отметил Зулхаиров, принятие данного закона является исполнением поручений Главы государства, а также Плана действий в области прав человека и верховенства закона.

"Этот прогрессивный закон направлен на ужесточение наказаний за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних, а также криминализации причинения побоев и легкого вреда здоровью. До разработки законопроекта в стране на протяжении последних двух лет проведено более 120 различных круглых столов, форумов и обсуждений, в том числе на площадке Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. В целом в обществе сформировалось уже четкое мнение, что все споры необходимо решать в правовом поле, а насилие недопустимо и должно преследоваться по закону", - подчеркнул он.

Также заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК отметил, что данный законопроект направлен на реализацию запроса общества. Законопроектом предусматривается принятие целого комплекса мер по созданию инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактике насилия, помощи жертвам насилия, по усилению государственного контроля в области защиты прав ребенка, введению лицензирования организаций, оказывающих специальные социальные услуги детям.

"В прошлом году был подписан закон о переходе с заявительного на выявительный характер реагирования на семейные скандалы. Это дало свои результаты. Буквально в два раза больше стало привлечений к административной ответственности виновников семейных скандалов. При этом количество обращений снизилось на 20%. Ранее выявление и ранняя профилактика таких правонарушений положительно сказывается на динамике преступности", - рассказал Зулхаиров.

В целом, по его словам, вопросы защиты прав женщин и детей, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений всегда находятся в зоне пристального внимания органов внутренних дел.

В целях профилактики бытового насилия на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия - "Быт", "Учет", "Участок и акции "НЕТ, насилию в семье", "16 дней против насилия в отношении женщин".

Сотрудниками полиции в целях обеспечения безопасности потерпевших от бытового насилия в этом году в кризисные центры направлено 3 654 граждан, из них 2 415 помещены в приюты.

На телефоны доверия поступило 1 180 звонков.

Инспекторами по защите женщин от насилия оказано 1 462 консультаций женщинам, из которых 1 117 обратились впоследствии в полицию.

В ходе разбирательств к административной ответственности привлечено 969 человек, к уголовной ответственности – 47 человек.

Полицией во взаимодействии с заинтересованными органами и акиматами в пределах компетенции оказывается комплексная помощь семьям, детям из неблагополучной социальной среды.

Всего с начала года в ходе обходов и рейдовых мероприятий охвачено более 19 465 семей. Выявлено 768 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выявлено и поставлено на профилактический учет 1697 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. По ним направлены 1 161 сообщений в заинтересованные государственные органы.

Рассмотрено 1 161 материал на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.