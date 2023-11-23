Профилактику бытового насилия нужно начинать с детских садов – Совет матерей

Председатель Республиканского совета матерей Ассамблеи народа Казахстан Назипа Шанаи предлагает уже в детском саду учить детей правам человека, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Мы всё время работаем в вдогонку. Насилие произошло и далее начинается процесс. Вопрос криминализации или же принятия законодательных норм – это необходимость. Но только решением суда мы не перевоспитаем общество. Мы знаем, что люди с тюрьмы не выходят полноценными гражданами. Поэтому профилактика сегодня должна начинаться с детей”, - высказала своё мнение Назипа Шанаи.

Первое предложение, которое озвучила председатель Совета матерей, – введение предмета по правам человека в детском саду. Это программа уже разработана ООН. Во многих государствах мира она применяется.

“Она начинается с того, что ребёнок свои права начинает рисовать. Это не отдельный курс, который в 10 или 11 классе надо пройти. Ребёнку нужно постепенно в сознание вводить понятие о его правах через анимационные рисунки. С каждым годом взросления добавлять статьи и по окончанию школы он уже будет знать свои права. Будет знать, почему нельзя нарушать права другого человека, к чему это приведёт. Основная задача профилактики – подготовить подрастающее поколение, у которого не будет нулевой терпимости к насилию”, - сказала Шанаи.

Второе озвученное предложение – поддержка семьи.

“Борьбу с насилием нужно начинать с работы с семьёй. Надо задаться вопросом: жертва хочет чтобы ее защищали? А если хочет, то она знает, как себя защитить. То есть сегодня профилактическая работа должна вестись на уровне семьи. Сегодня наши женщины знают, куда обратиться, знают, какие законы их защищают? В этом отношении правовое просвещение необходимо. Сегодня среди нашего общества должны пропагандировать счастливые семьи, в которых нет насилия”, - сказала Шанаи.

Также председатель Республиканского совета матерей предложила снимать побольше социальных роликов по разъяснению прав детей и женщин и показывать их не по телевизору, который никто не смотрит, а в социальных сетях, где в основном сидит целевая аудитория.