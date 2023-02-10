Проект Концепции по обеспечению общественной безопасности представили в правительстве РК

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Проект Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнёрстве с гражданским обществом на 2024-2028 годы рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, представляя проект, отметил три стратегических направления:

повышение уровня защищённости жизни, здоровья и имущества граждан;

создание эффективной системы профилактики правонарушений;

трансформацию полиции в современную эффективную организацию по обеспечению безопасности.

Главной особенностью Концепции является изменение подходов к её разработке. В создание документа с первого этапа активно вовлекается общественность, НПО, независимые эксперты, международные организации, научное сообщество, а также заинтересованные госорганы.

"Таким образом, концепция будет учитывать реальные запросы общества, что соответствует принципу "слышащего государства", - отметили в МВД.

В связи с ростом обращений по вопросам семейно-бытового насилия, проект Концепции предполагает внесение нескольких законодательных изменений:

переход от заявительной к выявительной форме реагирования;

усиление ответственности за бытовое насилие.

Изменения коснутся и профилактики наркомании, включая внедрение системы раннего выявления фактов потребления наркотиков, предупреждения преступлений против собственности, которые занимают 90 процентов всех правонарушений, противодействия интернет-мошенничеству и другие сферы.

Предлагается провести ревизию всех нормативно-правовых актов, систематизировать законодательство по профилактике преступлений и предусмотреть механизм партнёрства с экспертами, НПО, учёными.

Участники совещания в целом одобрили проект концепции.