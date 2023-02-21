Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде

Фото: akorda.kz

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 процента. По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собрали около 23 миллионов тонн зерна. Планомерно ведётся работа по диверсификации посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. Площади масличных культур увеличились почти в четыре раза и достигли 3,5 миллиона гектаров.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, позитивные сдвиги являются, прежде всего, заслугой тружеников села, которые своей ежедневной и упорной работой вносят большой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны. Вместе с тем в аграрной сфере существуют ряд проблемных вопросов, которые президент предложил обсудить в рамках открытой дискуссии.

В ходе встречи выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, директор многопрофильного предприятия "Родина" Иван Сауэр, генеральный директор ТОО "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров, директор крестьянского товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко, директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев.

"Участники мероприятия поднимали проблемы диверсификации производства, глубокой переработки сырья и выпуска новых агропродуктов, развития сахарной отрасли, семеноводства, животноводства и ветеринарии, а также обеспечения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала. Руководители сельхозпредприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов", — говорится в сообщении.

Представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни на селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.

Заслушав выступления, президент поручил правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учётом мнения аграриев. По словам главы государства, подобные встречи с представителями агропромышленного комплекса следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни граждан, но и состояние продовольственной безопасности страны.