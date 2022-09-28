Призёру Олимпийских игр по боксу коллеги помогли сохранить единственное жильё

Фото: instagram.com/@bulatdzhumadilov

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Булат Джумадилов и его семья едва не остались без единственного жилья. Решить проблему с банком помог Союз спортсменов, передаёт BaigeNews.kz.

"Отличная новость, друзья! Более двух месяцев назад мы узнали о непростой ситуации, с которой столкнулся Булат Джумадилов. Из-за сложившейся ситуации чемпион мира по боксу мог остаться без жилья. Союз спортсменов оперативно подключился к решению проблемы. Как итог, пусть и с небольшими трудностями, нам удалось решить эту проблему. Давайте вместе порадуемся, и пожелаем нашему прославленному чемпиону успехов и крепкого здоровья!" - говорится в сообщении на странице Союза в Instagram.

Как пояснил глава Союза Азамат Карлыгашев, у боксёра были проблемы с оплатой ипотеки. Зарплаты тренера в какой-то момент перестало хватать на погашение кредита. Были суды, единственное жилье Джумадилова выставили на торги.

"Мы с олимпийскими чемпионами обратились в банк с просьбой пересмотреть решение о продаже квартиры. Через акимат города нашли механизм и сделали рефинансирование. Кроме того, вскоре комиссия в министерстве культуры и спорта рассмотрит вопрос о назначении олимпийцу пенсии в размере 319 тысяч тенге. Тогда он точно сможет платить по ипотеке", - сказал Карлыгашев.

Джумадилов - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана. Он чемпион РК (1990-97) и СНГ (1992), чемпион мира 1999 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1996 и 2000 годов и чемпионата мира 1995 года, бронзовый призёр чемпионата мира по боксу 1997 года.