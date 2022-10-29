Приют для животных, исследования и приёмные: чем заняты кандидаты и их штабы

Фото: BaigeNews.kz

Салтанат Турсынбекова встретилась с зоозащитниками, Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию "Заречное" , а общественные приемные Касым-Жомарта Токаева продолжают сбор предложений и пожеланий от избирателей.

Кандидаты в президенты страны продолжают серию встреч со своими избирателями. О том, что говорят на этих встречах и как работают предвыборные штабы в материале BaigeNews.kz.

Салтанат Турсынбекова выступила в защиту животных

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова посетила столичный приют для животных. Она поговорила с работниками и хозяйкой приюта о том, с какими проблемами сталкиваются бездомные животные в Казахстане, и какая им нужна помощь.

Зоозащитники создают свои частные инициативы, чтобы помогать животным самостоятельно. В столичном частном приюте "Сердце ангела" проживают 130 собак и 20 кошек. Он существует уже четыре года.

Основательница центра Гульмира Назарханова отметила, что в Казахстане не существуют государственных приютов для животных, есть только службы отлова и центры временного содержания животных. Условия в них оставляют желать лучшего.

По мнению зоозащитницы, средства, которые выделяются на эти цели, могли бы быть израсходованы эффективнее. Более того, методы, которые используются для умерщвления, жестокие и не соответствуют стандартам развитых стран, где отношение к животным более гуманное.

В день в "Сердце ангела" поступает по 15-20 звонков с просьбой забрать животных, часто их подкидывают дверям приюта.

Салтанат Турсынбекова заявила, что позаботится о судьбе животных вне зависимости от того, станет главой государства или нет.

"Надо говорить прямо, в нашей стране над животными — как домашними, так и бездомными — издеваются: морят голодом, пытают, насилуют, выкидывают из окон многоэтажек или просто оставляют в степи. Видеть, как выброшенные на произвол судьбы животные живут в адских условиях — это шок, просто не передать словами. В декабре 2021 года был принят закон об ответственном обращении с животными. Но я так понимаю, эти законы на практике просто не работают. На сегодняшний день практически нет государственных питомников для бездомных животных. Не хватает финансирования. Такое отношение государства к живым существам — непозволительно.Я думаю, что нужно в корне поменять данную ситуацию", — сказала Салтанат Турсынбекова.

Мейрам Қажыкен спел песню Шамши Калдаякова