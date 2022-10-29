open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Приют для животных, исследования и приёмные: чем заняты кандидаты и их штабы
BaigeNews.kz Сегодня, 17:46
163
Фото: BaigeNews.kz

Приют для животных, исследования и приёмные: чем заняты кандидаты и их штабы

Салтанат Турсынбекова встретилась с зоозащитниками, Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию "Заречное" , а общественные приемные Касым-Жомарта Токаева продолжают сбор предложений и пожеланий от избирателей.

Кандидаты в президенты страны продолжают серию встреч со своими избирателями. О том, что говорят на этих встречах и как работают предвыборные штабы в материале BaigeNews.kz.

Салтанат Турсынбекова выступила в защиту животных 

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова посетила  столичный приют для животных.  Она поговорила с работниками и хозяйкой приюта о том, с какими проблемами сталкиваются бездомные животные в Казахстане, и какая им нужна помощь. 

Зоозащитники создают свои частные инициативы, чтобы помогать животным самостоятельно. В столичном частном приюте "Сердце ангела" проживают 130 собак и 20 кошек. Он существует уже четыре года.

Основательница центра Гульмира Назарханова отметила, что в Казахстане не существуют государственных приютов для животных, есть только службы отлова и центры временного содержания животных.  Условия в них оставляют желать лучшего. 

По мнению зоозащитницы, средства, которые выделяются на эти цели, могли бы быть израсходованы эффективнее. Более того, методы, которые используются для умерщвления, жестокие и не соответствуют стандартам развитых стран, где отношение к животным более гуманное.

В день в "Сердце ангела" поступает по 15-20 звонков с просьбой забрать животных, часто их подкидывают дверям приюта. 

Салтанат Турсынбекова заявила, что позаботится о судьбе животных вне зависимости от того, станет главой государства или нет. 

"Надо говорить прямо, в нашей стране над животными — как домашними, так и бездомными — издеваются: морят голодом, пытают, насилуют, выкидывают из окон многоэтажек или просто оставляют в степи. Видеть, как выброшенные на произвол судьбы животные живут в адских условиях — это шок, просто не передать словами. В декабре 2021 года был принят закон об ответственном обращении с животными. Но я так понимаю, эти законы на практике просто не работают. На сегодняшний день практически нет государственных питомников для бездомных животных. Не хватает финансирования. Такое отношение государства к живым существам — непозволительно.Я думаю, что нужно в корне поменять данную ситуацию", — сказала Салтанат Турсынбекова. 

Мейрам Қажыкен спел песню Шамши Калдаякова 

В рамках своей агиткампании Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию "Заречное" Костанайского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
 
Основными темами беседы с сотрудниками станции стали проблемы в сельскохозяйственной отрасли и науке. Недостаточное финансирование проектов и устаревшая техника тормозят усовершенствование методов исследований и производства.
 
Стоит уточнить, что на станции занимаются производством оригинальных и репродукционных семян сельхозкультур, а также разведением племенных животных.
 
Стороны обменялись мнением по развитию указанных направлений сельского хозяйства.
 
В конце встречи коллектив опытной станции "Заречное" устроил  для гостя мини-концерт. Артисты пригласили кандидата на импровизированную сцену для совместного исполнения песни "Кешікпей келем деп ең" Шамши Калдаякова.
 

Свыше 3400 предложений поступило в адрес кандидата Токаева

Между тем, общественные приемные кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева продолжают сбор предложений и пожеланий от избирателей.

За восемь дней в общественные приемные кандидата поступило 3460 предложений и пожеланий от избирателей. Причем 640 из них поступили через сайт toqaev2022.kz всего за один день. 

Большинство предложений касаются сферы социального обеспечения — 598 (21,2%), жилищно-коммунального хозяйства — 492 (17,4%), земельных отношений — 358 (12,7%), образования — 210 (7,4%).

"Граждане приходят со своими предложениями, что они хотят, чего они ожидают от кандидата. У многих людей есть предложения, как они видят строительство Нового Казахстана, чего они ждут именно от кандидата в Президенты. Также работает call-центр, можно получить консультацию по любому вопросу касательно выборов", — отметила руководитель Республиканской общественной приёмной кандидата Алия Садырбаева.

В 227 приемных по всему Казахстану проходят встречи с избирателями, в частности уже проведено 689 встреч, принято более двух тысяч человек.

Кроме личного визита в общественную приемную кандидата, граждане могут направить свои предложения в адрес Касым-Жомарта Токаева на сайте toqaev2022.kz или загрузить свое видеообращение.

Напомним, с 22 октября  кандидаты в президенты Казахстана начали проводить свои первые встречи с избирателями.

Выборы назначены на 20 ноября.

Фото предоставлены штабами кандидатов

 
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:46
163
Поделитесь:
Наверх