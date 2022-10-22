Первые встречи с избирателями провели кандидаты в президенты Казахстана

Предвыборные штабы кандидатов в президенты начали встречи с избирателями, передаёт BaigeNews.kz.

Агитгруппа штаба Каракат Абден организовала встречу с населением в Доме культуры Косшы Акмолинской области.

Участников встречи ознакомили с основными направлениями предвыборной платформы кандидата. Абден рассказала, как её программа повлияет на жизнь каждого казахстанца.

Избиратели активно задавали политику интересующие их вопросы. Большая часть из них касалась сфер социального и инфраструктурного характера, улучшения жилищных условий.

"Кандидат в президенты Каракат Абден пришла сегодня к нам и разъяснила суть своей программы. Вручили нам листовки, её программу. Задала ей несколько вопросов связанных с развитием инфраструктуры в нашем городе", - сказала жительница Косшы Алия Бекенова.

В городе Косшы проживает более 60 тысяч человек. Экономика традиционно тесно связана с Астаной. Городу, как и другим регионам Казахстана, присущи проблемы агломерации, связанных с ростом населения.

Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен также приступил к агитационной кампании. 22 октября он посетил Павлодарскую область, где провёл встречи с представителями профсоюзов, молодежных организаций, предпринимателями и рабочими коллективами.

На встрече в центре развития молодёжных инициатив поднимались вопросы трудоустройства, заработных плат и жилья в регионах. Кажыкен представил свое видение этих проблемных вопросов. Кандидат отметил, что государство должно создать возможности семьям, у которых нет достаточных средств, для получения социального жилья.

"Сегодня актуальным остается вопрос неконкурентной заработной платы. В регионах люди могут получать меньше, чем такие же специалисты в больших городах. Я считаю, пришло время реформировать национальную систему оплаты труда, путем её унификации – приведения к единым стандартам. Это поможет снизить остроту неравенства зарплат, сделает прозрачными методы их тарификации и индексации", - сказал кандидат.

Кажыкен отметил, что стремится к созданию такого государства, где у каждого будут необходимые условия и ресурсы для развития способностей и их реализации во всех сферах жизнедеятельности.

"Одной из главных задач в своей программе я ставлю равный уровень социальной защищенности, независимо от места проживания. Особое внимание хочу уделить помощи семьям, живущим на пороге бедности, лицам с особыми возможностями – им нужно предоставить все условия для профессиональной реализации. Также очень важным считаю уделить особое внимание пожилым – им нужно создать все условия для достойной жизни", - рассказал он.

Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с коллективом Централизованной библиотеки Шахтинска Карагандинской области.

На встрече кандидат в президенты рассказал об ОСДП и работе, проводимой партией. Он отметил, что неолиберальная идеология изжила себя, и многие страны мира уже перешли к социал-демократии.

"Эта идеология направлена на построение справедливого государства всеобщего благосостояния, которое будет бороться с бедностью, обеспечивать людям равные возможности для жизни, предоставлять защиту государства от основных рисков. ОСДП давно и планомерно выступала за снижение ценза прохождения партий в парламент с семи до пяти процентов, за введение выборности акимов, возрождение Конституционного суда. Эти и многие другие пункты партии сегодня были взяты на вооружение правительством", - сказал Ауесбаев.

Также он ознакомил собравшихся с ключевыми пунктами своей предвыборной программы: отход от олигархической экономики, бесплатные медицина и образование, повышение качества жизни каждого казахстанца, переход к парламентско-президентской форме правления.

Как отметил кандидат, одной из приоритетных задач, стоящих перед страной, является искоренение коррупции.

Руководитель Центрального аппарата партии, доверенное лицо кандидата в президенты Талгат Омаров, рассказывая о предвыборной программе Нурлана Ауесбаева, подчеркнул, что немалая проблема сегодня – это сращивание олигархата с властью.

Как отметил Нурлан Ауесбаев, наилучшим ответом на это как раз и является социал-демократическая идеология, которая подразумевает справедливое распределение благ.

В Семее официально открыли региональный штаб кандидата в президенты от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева.

С приветственным словом выступил председатель партии "Ауыл" Абайской области С. Байгалиев.

"20 ноября состоятся выборы президента Республики Казахстан. Стартовала агитационная кампания, которая продлится почти месяц. Это очень важное событие. Плодотворной нам работы", – отметил он.

Председатель молодёжного крыла партии "Ауыл" А. Кайратова рассказала о планах проведения предвыборной кампании в Абайской области.

"В составе регионального штаба работают 13 человек. Также во всех районах организовано восемь штабов. Всего в общественном штабе региона работают 53 человека. По сравнению с предыдущими выборами темп подготовки увеличился вдвое. Наши общественные штабы обеспечены всем необходимым для агитационной работы. Каждый из них имеет собственный офис, транспорт, офисную технику, атрибутику партии и материалы, используемые в ходе агитации", – сказала она.

222 штаба Жигули Дайрабаева функционируют в 164 сельских районах и 37 городах областного уровня.

А в Астане состоялось официальное открытие республиканского штаба кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой.

По видеосвязи к республиканскому Штабу присоединились региональные подразделения. Во время совещания обсуждались вопросы агитационной работы, планы на будущий период, а также предвыборная программа кандидата.

21 октября в Центральной избирательной комиссии сотрудники штаба прошли специальный семинар по ведению предвыборной агитации.

Турсынбекова выдвинута от имени республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол". Она общественный деятель, правозащитник, мать двоих детей. Наиболее известна благодаря многолетней работе по борьбе с бытовым насилием.