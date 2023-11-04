Приводящую к штрафам погрешность нашли транспортные прокуроры в Кокшетау

Кокшетауская транспортная прокуратура обнаружила неправильное исчисление погрешности при замерах габаритов транспорта, которое приводило к административным штрафам предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Отмечается, что при обнаружении превышений весовых параметров груженного транспортного средства на автодорогах, государственный орган незамедлительно принимает меры административного воздействия.

"Измерительному средству на 1007 километре автодороги "Челябинск-Костанай-Алматы", около города Атбасар, центром экспертизы и сертификации выдан сертификат о поверке, согласно которому оно признано годным и допущено к применению степени соответствия по III классу дорожного полотна с погрешностью в 4%. Тогда как, по техническому паспорту оборудования по автодорогам указанного класса при расчете погрешности применяется значение в 14%. В этой связи, по акту надзора прокуратуры 7 постановлений о привлечении к административным правонарушениям Инспекции транспортного контроля Акмолинской области в отношении субъектов предпринимательства с наложением штрафа на общую сумму 1,6 млн тенге отменены, как незаконные", — говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры.