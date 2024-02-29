Приезд талибов в Казахстан: в МИД сообщили о подробностях визита

Делегация талибов приглашена для участия в Международном форуме в Астане, сообщил в кулуарах Сената заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко. По его словам, делегация приглашена на форум с целью усиления торгово-экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

"Акцент делаем на торгово-экономическом сотрудничестве. С этой страной и с этим действующим руководством Афганистана ведут дела, устраивают отношения практически весь мир сейчас. Вопрос есть в отношении выполнения движением талибан их собственных обещаний по поводу представленности в правительстве женщин их защиты, представителей национальных меньшинств. Но наличие действующей администрации в лице движения талибан - это объективно признанный факт. Афганистан - это региональный сосед Центральной Азии и такое взаимодействие на данный момент отвечает нашим интересам", - сказал Василенко.