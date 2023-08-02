В Астану прибыла делегация талибов для участия в бизнес-форуме

Делегация радикального движения "Талибан", возглавляемая министром промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддином Азизи, прибыла в Астану для участия в совместном с Казахстаном бизнес-форуме, передаёт Baigenews.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"В Казахстан прибыла экономическая делегация во главе с министром торговли страны господином Алхаджи Нуриддином Азизи. В ходе этой поездки будут обсуждены темы транзита, торговли и промышленности, а также состоится обмен мнениями о расширении экономических отношений между двумя странами", - написал Муджахид.

Власти Казахстана с 3 по 5 августа проведут в Астане совместный с Афганистаном деловой форум. Ожидается, что от афганской стороны участие примут более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики, в том числе банков.

Во время визита состоятся переговоры с участием руководства министерства торговли и интеграции, компании "Казахэкспорт", банков второго уровня, логистических компаний Казахстана.

Отметим, что среди всех стран Центральной Азии Афганистан больше всех торгует с Казахстаном.