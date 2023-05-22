Придорожный сервис на платном участке трассы "Астана – Щучинск" соответствует нормам на 75%

Фото: Казахстанская правда

"КазСтандарт" совместно с АО "НК "КазАвтоЖол" провели мониторинг придорожных сервисов вдоль платного участка "Астана – Щучинск", передаёт BaigeNews.kz.

Проверяющие посетили 28 объектов придорожного сервиса и 12 санитарно-гигиенических узлов на предмет соответствие национальному стандарту СТ РК 2476 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к объектам придорожного сервиса" (АЗС "Qazaq Oil", "М-36", "Эталон", "SinoOil", "Юна", "Есиль", кафе "Медео", "Трактир", "Теремок", стационарные и передвижные санитарно-гигиенические узлы и малые архитектурные формы и другие).

"Имеется отклонение от норм стандарта в части благоустройства санитарно-гигиенических узлов из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры", - отметили в "КазСтандарт".

В ходе посещения обнаружены 30 пунктов общественного питания и торговли, АЗС, мотели, стоянки и СГУ, отвечающие установленным требованиям, или 75%.

В целом по стране вдоль автодорог республиканского значения сосредоточено расположение более 1,6 тысяч объектов придорожного сервиса. В 2023 году по стране планируется увеличить долю объектов, соответствующих стандарту - до 82%.