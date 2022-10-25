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t.me/bort_01 Сегодня, 12:11
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Фото: t.me/bort_01

Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики.

С участием главы государства Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией "Акорда" состоялась церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Фото: Борт №1

В ходе церемонии начальник почётного караула отдал рапорт президенту. Затем был поднят государственный флаг, прозвучал государственный гимн.

Фото: Борт №1

Фото: Борт №1

Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника. Церемония поднятия государственного флага также состоится во всех регионах страны.

Видео: https://t.me/bort_01
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#Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:11
214
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