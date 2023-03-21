Президент посетил концерт, посвящённый творчеству Шамши Калдаякова

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На сцене центрального концертного зала "Қазақстан" полюбившиеся народу хиты и музыкальные композиции знаменитого композитора исполнили известные певцы Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Мейрамбек Беспаев, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Канат и Светлана Айтбаевы, а также эстрадно-симфонический оркестр Астаны, солисты Музыкального театра юного зрителя и другие деятели искусства.

В качестве почетного гостя концерт также посетила супруга композитора Жамиля Калдаякова, а его сын Мухтар и внучка Айсулу Калдаяковы выступили с музыкальным номером.

Фото: Акорда